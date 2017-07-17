Беларусь и Удмуртия до конца года подпишут план мероприятий по сотрудничеству на 2018-2020 годы. Такая информация прозвучала во время визита руководителя отделения посольства Беларуси в Уфе Петра Балтруковича в Удмуртскую область и переговоров с исполняющим обязанности председателя правительства Удмуртии Виктором Савельевым.

Как сообщает сайт главы Удмуртии и правительства Удмуртии, на встрече обсуждались возможные сферы сотрудничества на перспективу: поставки сельскохозяйственной, строительной, медицинской техники и промышленного оборудования, совместные проекты в области льноводства, привлечение инвестиций в сельхозпереработку, гуманитарные проекты. В их числе возможное развитие побратимского движения. В стадии обсуждения установление побратимских отношений между городами Воткинск (Удмуртия) и Барановичи (Беларуси).

П. Балтрукович отметил, что основой для развития отношений может стать сотрудничество в области информационных и нанотехнологий, наработки в которых есть у Беларуси и Удмуртии.

«Не исключено, что в протоколе мероприятий будут отражены и новые форматы, такие как Дни Беларуси в Удмуртии или, например, Дни города Ижевска в Бресте», - добавил он.

В. Савельев отметил, что одной из возможных площадок для обсуждения вопросов сотрудничества Удмуртии и Беларуси, может стать ежегодный форум «Бизнес мост Удмуртии».

В рамках визита руководитель отделения посольства Беларуси провел встречи с главой Ижевска Юрием Тюриным, с ректором ИжГТУ им. М.Т. Калашникова Валерием Граховым, с руководителями министерств экономики, сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, с представителями бизнеса.