В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Об этом заявил Александр Лукашенко 17 июля на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ.

"В современных условиях кризиса международных отношений многократно повышается роль дипломатии. Именно дипломаты должны продемонстрировать свои умения, чтобы, образно выражаясь, не дать ни малейшей возможности прибегать к силовому решению спорных вопросов", - заявил он.

По его словам, задача дипломатии - создать предпосылки для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов.

"Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене", - подчеркнул А. Лукашенко.

Он отметил, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам.

"Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Ситуация в мире тревожная, поэтому необходимо уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности наших государств. При этом не только с военной точки зрения, но и с политической", - сказал Лукашенко.

Он констатировал, что наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности.

"Как следствие - множатся попытки нарушения баланса сил", - отметил А. Лукашенко.

По его информации, он недавно встречался с министрами обороны и секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ: "Мы детально обсудили и наметили направления, на которых важно сегодня акцентировать внимание c точки зрения укрепления военной составляющей Организации, консолидации силовых мер в сфере противодействия острейшим вызовам современности, среди которых терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность".