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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ЛЮБЛИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЛАНИРУЮТ В 2018 ГОДУ РЕАЛИЗОВАТЬ СОВМЕСТНУЮ ПРОГРАММУ МАГИСТРАТУРЫ ПО МЕНЕДЖМЕНТУ
13:37 17.07.2017
Инженерно-экономический факультет и кафедра маркетинга и менеджмента Белорусско-российского университета заключили договор о сотрудничестве с Люблинским техническим университетом (Польша).
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, документ подписан с целью укрепления и развития образовательных и научных контактов на основе принципов партнерства и получения взаимной выгоды. В частности, с 2018 года планируется реализация совместной образовательной программы магистратуры по направлению «Менеджмент» (профиль «Инновационный менеджмент»).
Кроме того, факультет менеджмента Люблинской политехники приглашает в 2017 году всех желающих для обучения в магистратуре на английском языке по направлению «Менеджмент – Предпринимательство и маркетинг» с возможностью получения стипендии на обучение.
Люблинский технический университет (Люблинская политехника) является одним из пяти государственных учебных заведений Люблина, при этом единственным вузом технического профиля. Университет предлагает образовательные программы всех уровней – бакалавриат, инженер, магистр, доктор (аспирантура).
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