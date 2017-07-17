Инженерно-экономический факультет и кафедра маркетинга и менеджмента Белорусско-российского университета заключили договор о сотрудничестве с Люблинским техническим университетом (Польша).

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, документ подписан с целью укрепления и развития образовательных и научных контактов на основе принципов партнерства и получения взаимной выгоды. В частности, с 2018 года планируется реализация совместной образовательной программы магистратуры по направлению «Менеджмент» (профиль «Инновационный менеджмент»).

Кроме того, факультет менеджмента Люблинской политехники приглашает в 2017 году всех желающих для обучения в магистратуре на английском языке по направлению «Менеджмент – Предпринимательство и маркетинг» с возможностью получения стипендии на обучение.

Люблинский технический университет (Люблинская политехника) является одним из пяти государственных учебных заведений Люблина, при этом единственным вузом технического профиля. Университет предлагает образовательные программы всех уровней – бакалавриат, инженер, магистр, доктор (аспирантура).