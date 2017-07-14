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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТОВАРООБОРОТ УДМУРТИИ С БЕЛАРУСЬЮ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС НА 26%
12:34 17.07.2017

За январь-апрель 2017 года товарооборот Удмуртии с Беларусью по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 26% и составил 7,7 млн долларов.

Как сообщает сайт главы Удмуртии и правительства Удмуртии, при этом экспорт из Удмуртии вырос почти на 25%, составив 5,6 млн долларов, а импорт из Беларуси увеличился на 30% до 2,2 млн долларов.

На сегодня в крупных сетях Удмуртии реализуются белорусские промышленные товары: мебель, электротовары и бытовая техника, трикотажные изделия, обувь, кожгалантерея, косметика. Также в республике представлены белорусские продовольственные товары: молочная продукция, сыры, соль.

Значительную часть в структуре экспорта из Удмуртии в Беларусь составляют черные металлы и изделия из них (55%), а также продукция машиностроительной промышленности (26%). Экспортные поставки осуществляют крупнейшие предприятия Удмуртии: ОАО «Ижсталь» (металлопрокат), концерн «Калашников» (продукция гражданского назначения), Ижевский радиозавод (средства железнодорожной автоматики и связи), АО «Ижевский механический завод» (спортивно-охотничье оружие), ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (напольный промышленный электротранспорт), Ижевский мотозавод «Аксион-Холдинг» (товары народного потребления, автомобильные компоненты, медицинская техника), ОАО «Ижевский завод пластмасс» (изолон).
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