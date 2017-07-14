Белорусская делегация во главе с заместителем министра экономики Павлом Утюпиным проводит в Китае двухдневный семинар — презентацию новых условий инвестирования и ведения бизнеса в Индустриальном парке «Великий камень».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, цель мероприятий — проинформировать деловые и официальные круги Китая о нововведениях указа №166 от 12 мая 2017 г., льготах, преференциях и условиях деятельности, разъяснить все вопросы, интересующие потенциальных инвесторов.

17 июля семинар-презентация состоялась в Пекине на площадке Министерства коммерции Китая. В нем приняло участие более 50 компаний, заинтересованных в инвестировании на территории «Великого камня».

Накануне 16 июля проведены встречи с крупными китайскими компаниями по тематике развития Индустриального парка. Так, в рамках посещения производства компании CITICKAICHENG в городе Таншань, специализирующейся на выпуске промышленных роботов, достигнута договоренность о создании аналогичного производства в Великом камне. До конца года будет проведена необходимая подготовка проекта, Минэкономики и Минкоммерции, а также администрация парка окажут компании необходимое содействие в целях регистрации резидента уже к концу года.

18 июля семинар запланирован на площадке местного правительства в Гуанчжоу — столице провинции Гуандун, расположенной на юге континентального Китая и являющейся стабильным лидером по ВВП среди всех его провинций.

В состав делегации вошли глава администрации парка Александр Ярошенко, эксперты Минэкономики, МНС, ГТК, БелТПП, компании по развитию индустриального парка. Большинство из них — непосредственные разработчики указа №166 о совершенствовании специального правового режима Китайско-белорусского индустриального парка.