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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СЭЗ «ВИТЕБСК» И ОЭЗ «ЛОТОС» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
09:59 17.07.2017

Руководители СЭЗ «Витебск» и ОЭЗ «Лотос» (Наримановский район Астраханской области) подписали соглашение о сотрудничестве, которое послужит подспорьем для развития производственного и логистического потенциала. Документ подписан 13 июля в ходе визита генерального директора управляющей компании Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос» Сергея Милушкина в Витебск.

Как сообщает сайт СЭЗ, основная цель визита российской делегации – развитие торгово-экономического потенциала двух регионов, совместное продвижение продукции резидентов на российский и белорусские рынки, включая поиск возможностей по локализации производств.

Немаловажное значение уделялось обмену опытом в логистике, ведь через Витебскую область проходят важнейшие европейские транспортные коридоры, а Астраханская область расположена на пересечении формирующихся международных транзитных коридоров «Север – Юг» и северной части Великого Шелкового пути. Стороны отметили важность обозначения на стадии формирования точек и площадок, через которые в перспективе могут проходить транспортные потоки.
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