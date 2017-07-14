14 июля министр экономики Беларуси Владимир Зиновский провел переговоры с делегацией Министерства коммерции Китая во главе с начальником отдела Департамента по оказанию помощи Ван Лигуем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проектов технико-экономической помощи правительства Китая. В частности, речь шла о реализации приоритетных проектов технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта» в Минске.

В рамках встречи от имени правительств двух стран было заключено соответствующее соглашение.

Правительство Китая выходит на передовые позиции среди доноров международной технической помощи.

За прошлый год более 80% от общего объема привлеченной помощи (86 млн долл. США из 107 млн долл. США) приходится на проекты технико-экономической помощи Китая (социальное жилье, студенческое общежитие, поставка томографов для Министерства обороны, поддержка экспертной группы Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»).

За 2016 г. освоена помощь Китая в размере 33,6 млн долл. США (38,7%) при общем показателе 86,76 млн долл. США. В топ пять доноров международной технической помощи за прошлый год также входят: ЕС, включая страны члены; Глобальный фонд по СПИД, туберкулезу и малярии; Глобальный экологический фонд и Россия.

В течение 2010-2016 гг. освоение по проектам помощи составило 410 млн долл. США, из них помощь правительства Китая 48 млн долл. США (11,7%, без учета гуманитарной, военно-технической помощи, а также культурного и научного сотрудничества).