ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


КИТАЙ ПОМОЖЕТ ПОСТРОИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН И БАССЕЙН МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА В МИНСКЕ
17:01 14.07.2017

14 июля министр экономики Беларуси Владимир Зиновский провел переговоры с делегацией Министерства коммерции Китая во главе с начальником отдела Департамента по оказанию помощи Ван Лигуем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, на встрече стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с реализацией проектов технико-экономической помощи правительства Китая. В частности, речь шла о реализации приоритетных проектов технико-экономической помощи «Национальный футбольный стадион» и «Бассейн международного стандарта» в Минске.

В рамках встречи от имени правительств двух стран было заключено соответствующее соглашение.

Правительство Китая выходит на передовые позиции среди доноров международной технической помощи.

За прошлый год более 80% от общего объема привлеченной помощи (86 млн долл. США из 107 млн долл. США) приходится на проекты технико-экономической помощи Китая (социальное жилье, студенческое общежитие, поставка томографов для Министерства обороны, поддержка экспертной группы Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»).

За 2016 г. освоена помощь Китая в размере 33,6 млн долл. США (38,7%) при общем показателе 86,76 млн долл. США. В топ пять доноров международной технической помощи за прошлый год также входят: ЕС, включая страны члены; Глобальный фонд по СПИД, туберкулезу и малярии; Глобальный экологический фонд и Россия.

В течение 2010-2016 гг. освоение по проектам помощи составило 410 млн долл. США, из них помощь правительства Китая 48 млн долл. США (11,7%, без учета гуманитарной, военно-технической помощи, а также культурного и научного сотрудничества).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.07.2017
валюта курс
EUR 2.2418
USD 1.9645
RUB 3.2868
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2418 -0.0096
USD 1.9645 -0.0081
RUB 3.2868 +0.0085
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2400 2.2500
USD 1.9650 1.9700
RUB 3.2800 3.2900
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 68.1000 68.5000
USD/RUB 59.6000 60.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте