Беларусь приняла участие во 2-й сессии Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в сфере защиты прав потребителей, которая прошла 3-4 июля в Женеве (Швейцария).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве торговли, на сессии были рассмотрены такие темы, как правовая и институциональная основа защиты прав потребителей; рамочные основы проведения добровольных экспертных обзоров законодательства и политики в области защиты прав потребителей; защита прав потребителей, находящихся в уязвимом и неблагоприятном положении; защита прав потребителей в контексте электронной коммерции; имплементация положений пересмотренных Руководящих принципов в национальные юрисдикции; наращивание потенциала органов, осуществляющих защиту прав потребителей; обсуждение предложения Аргентины о вынесении на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН декларации об утверждении Всемирной недели защиты потребителей.

На круглом столе по вопросам защиты уязвимых потребителей и потребителей, находящихся в неблагоприятном положении выступили с докладами представители Секретариата МГЭ, Аргентины, США, Португалии, Египта, Замбии, Индии, Испании, Китая, России, Сальвадора, Алжира и др.

В ходе круглого стола по вопросам защиты потребителей по вопросам электронной коммерции выступили представители Франции, Гонконга, США, Мексики, Коста-Рики, Марокко, Индии, Германии, Кореи, России, ЕАЭС, и др., а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации по защите потребителей (Consumers International).

Выступающими были обозначены проблемы, с которыми сталкивается потребитель в электронной коммерции, а также подчеркивалась важность выработки эффективных механизмов противодействия недобросовестным практикам в этой области, актуальность защиты персональных данных (личной информации), проблемность обеспечения безопасности товаров, реализуемых онлайн, их возврата продавцу и др.

Начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Беларуси Ирина Барышникова представила информацию о развитии интернет-торговли, правовых аспектах регулирования данной сферы, а также о просвещении граждан в целях выбора правильного решения при совершении покупок в онлайн-торговле.

В рамках обсуждения всеми делегатами подчеркивалась важность рассмотрения вопросов обеспечения защиты прав потребителей в трансграничной электронной торговле, а также выработки действенных механизмов взаимодействия в данной сфере на международных площадках, в том числе ЮНКТАД.

При рассмотрении предложения Аргентины о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН декларации об утверждении Всемирной недели защиты потребителей подавляющее большинство делегатов поддержали данную инициативу. В результате по итогам обсуждения преимущественным консенсусом было принято решение о подготовке соответствующего проекта декларации на основе текста, представленного Аргентиной, с дальнейшим обсуждением этого вопроса в рамках сентябрьского заседания Совета по торговле и развитию ЮНКТАД.