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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУКОВОДИТЕЛИ ПОГРАНИЧНЫХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДВУСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
13:45 14.07.2017

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси генерал-майор Анатолий Лаппо и заместитель председателя Службы национальной безопасности – командующий пограничными войсками СНБ Узбекистана генерал-майор Рустам Эминжанов обсудили вопросы сотрудничества в рамках функционирования Совета командующих пограничными войсками государств – участников СНГ и в двустороннем формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госпогранкомитете, руководители пограничных ведомств на состоявшихся 11-14 июля в Минске и Бресте встречах обменялись информацией о состоянии обстановки на государственной границе двух стран, имеющихся тенденциях ее развития, а также угрозах и проблемных вопросах, которые оказывают влияние на состояние пограничной безопасности.

А. Лаппо и Р. Эминжанов отметили необходимость продолжения сотрудничества в рамках функционирования СКПВ и в двустороннем формате с целью обмена опытом в области охраны границы и совершенствования пограничной инфраструктуры.

В рамках рабочего визита организовано посещение автодорожного пункта пропуска «Песчатка» на белорусско-польском участке границы, в ходе которого узбекские коллеги ознакомились с особенностями организации пограничного контроля в данном пункте пропуска и его инфраструктурой.

Современная система построения охраны белорусской границы была представлена на примере пограничной заставы «Казимирово» Брестской погрангруппы. Здесь продемонстрированы возможности интегрированной автоматизированной телекоммуникационной системы, а также рубежей инженерных сооружений и иных объектов, возведённых и используемых органами пограничной службы Беларуси в целях обеспечения охраны Государственной границы.

В ходе посещения Центра подготовки специалистов пограничного контроля Института пограничной службы узбекская делегация ознакомилась с его возможностями, инфраструктурой и порядком организации обучения сотрудников подразделений пограничного контроля.

В дальнейших планах пограничных ведомств двух стран – продолжение сотрудничества по направлениям оперативно-служебной деятельности, подготовки кадров, тылового и технического обеспечения.
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