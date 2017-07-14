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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЕС ОБСУДЯТ ТЕМАТИКУ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
12:57 14.07.2017
17-19 июля состоится совместный визит в Беларусь директора департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Флоранс Манжан и уполномоченного МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Андреаса Пешке. Об этом рассказал начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, 18 июля делегация будет принята заместителем министра иностранных дел Беларуси Олегом Кравченко. Во время встречи стороны обсудят тематику дальнейшей интенсификации взаимодействия по линии Беларусь – ЕС, развитие ситуации в регионе, а также вопросы двустороннего сотрудничества нашей страны с Францией и Германией.
Программой визита делегации также предусмотрены встречи в Администрации президента и Национальном собрании Беларуси.
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