Белорусская делегация во главе с председателем правления Национального банка Беларуси Павлом Каллауром и заместителем председателя правления Нацбанка Сергеем Калечицом принимает участие в работе XXVI Международного финансового конгресса (МФК-2017), открывшегося 13 июля в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, обсудить вклад финансовой системы в экономическое развитие страны, меры, которые возможно принять в этой области, собрались более 1200 участников.

К дискуссиям приглашены представители российских и зарубежных банков, страховых компаний, пенсионных фондов и других участников финансового рынка, а также центральных банков разных государств и международных финансовых институтов.

В программе конгресса — более 20 круглых столов и 5 пленарных заседаний, на которых будут обсуждаться вопросы развития экономики и финансов, денежно-кредитной политики, банковского бизнеса, платежной системы, финансового рынка.