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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ И ЛАТВИИ ОБСУДЯТ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ СОТРУДНИЧЕСТВА
11:32 14.07.2017
18-20 июля состоится рабочий визит министра иностранных дел Латвии Эдгарса Рынкевичса в Беларусь. Об этом сообщил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, в ходе визита запланирована встреча Эдгарса Рынкевичса с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.
Обмен визитами глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии стал ежегодным и регулярным с 2013 года.
В. Макей и Э. Рынкевичс обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом.
Программой визита делегации также предусмотрены встречи в правительстве и Министерстве экономики Беларуси.
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