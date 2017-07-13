18-20 июля состоится рабочий визит министра иностранных дел Латвии Эдгарса Рынкевичса в Беларусь. Об этом сообщил начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, в ходе визита запланирована встреча Эдгарса Рынкевичса с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем.

Обмен визитами глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Латвии стал ежегодным и регулярным с 2013 года.

В. Макей и Э. Рынкевичс обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, обменяются мнениями о ситуации в регионе и перспективах взаимодействия между Беларусью и Европейским союзом.

Программой визита делегации также предусмотрены встречи в правительстве и Министерстве экономики Беларуси.