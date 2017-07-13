17 июля в Минске под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник управления информации – пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, в повестку дня вынесены вопросы международной и региональной безопасности и взаимодействия государств – членов ОДКБ на международной арене. Планируется обсудить другие актуальные темы, касающиеся дальнейших перспектив развития Организации. Повесткой дня также предусмотрено подписание ряда документов о деятельности ОДКБ.

Во встрече примут участие министры иностранных дел государств – членов Организации и генеральный секретарь ОДКБ.