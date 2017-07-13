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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ 17 ИЮЛЯ ПРОЙДЕТ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОДКБ
10:30 14.07.2017
17 июля в Минске под председательством министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил в ходе брифинга начальник управления информации – пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, в повестку дня вынесены вопросы международной и региональной безопасности и взаимодействия государств – членов ОДКБ на международной арене. Планируется обсудить другие актуальные темы, касающиеся дальнейших перспектив развития Организации. Повесткой дня также предусмотрено подписание ряда документов о деятельности ОДКБ.
Во встрече примут участие министры иностранных дел государств – членов Организации и генеральный секретарь ОДКБ.
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