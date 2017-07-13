Постановлением правительства № 521 от 13 июля 2017 г. одобрены проекты международной технической помощи ”Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми“ и ”Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, координацию и контроль за реализацией проекта международной технической помощи ”Укрепление в Республике Беларусь национального механизма перенаправления пострадавших от торговли людьми“ будет обеспечивать Министерство внутренних дел, проекта ”Поддержка деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития“ – Министерство иностранных дел.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.