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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ ЦК КОМПАРТИИ ВЬЕТНАМА 14-15 ИЮЛЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
18:00 13.07.2017
14-15 июля 2017 г. в Беларуси будет находиться вьетнамская делегация во главе с заместителем начальника Департамента международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Туан Фонгом. Об этом сообщил во время брифинга начальник управления информации – пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик.
По его словам, в ходе визита планируются встречи в Министерстве иностранных дел, с руководством рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Вьетнама.
Состоятся также встречи с Обществом дружбы «Беларусь-Вьетнам», руководством и преподавателями Института журналистики Белорусского государственного университета.
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