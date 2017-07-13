14-15 июля 2017 г. в Беларуси будет находиться вьетнамская делегация во главе с заместителем начальника Департамента международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Туан Фонгом. Об этом сообщил во время брифинга начальник управления информации – пресс-секретарь МИДа Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, в ходе визита планируются встречи в Министерстве иностранных дел, с руководством рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Вьетнама.

Состоятся также встречи с Обществом дружбы «Беларусь-Вьетнам», руководством и преподавателями Института журналистики Белорусского государственного университета.