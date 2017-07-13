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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ПРИВЕТСТВУЮТ РЕШЕНИЕ КАНАДЫ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ РЕСПУБЛИКИ - МИД
17:16 13.07.2017

В Беларуси приветствуют решение Канады об отмене торговых ограничений в отношении республики. Об этом заявил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

«Мы приветствуем решение канадской стороны об отмене торговых ограничений в отношении Беларуси, которое вступило в силу вчера, 12 июля. О намерении снять ограничения, существовавшие в наших двусторонних торговых отношениях более десяти лет, Оттава объявила уже свыше года назад. Мы рады, что процесс оформления данного решения успешно завершен», - сказал он.

Дмитрий Мирончик подчеркнул, что Беларусь последовательно выступает против любых односторонних мер ограничительного характера в отношениях между суверенными государствами как препятствующих естественному процессу развития взаимовыгодных связей между народами. Решение канадской стороны свидетельствует о том, что позиции Беларуси и Канады по данному вопросу сблизились.

«Отмечаем, что, начиная с 2015 года, развитие белорусско-канадских отношений приобрело динамичный характер. Мы намерены продолжать активный диалог с Оттавой по реализации открывающихся возможностей для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, в первую очередь в экономической сфере», - прокомментировал представитель МИДа.
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