Специалисты Всемирного банка в Беларуси посетили ОАО «Белшина».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи обсуждались вопросы привлечения инвесторов для финансирования второй очереди проекта по созданию производства шин с посадочным диаметром до 63 дюймов.

Кроме того, поднимались и рассматривались вопросы улучшения качества продукции, диверсификации рынков сбыта, снижения затрат на производство, технического перевооружения. Помимо этого, обсуждались основные финансово-экономические показатели ОАО «Белшина».

По итогам встречи стороны договорились о возможном дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.