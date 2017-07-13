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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛШИНА И ВБ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ШИН ДИАМЕТРОМ ДО 63 ДЮЙМОВ
16:15 13.07.2017
Специалисты Всемирного банка в Беларуси посетили ОАО «Белшина».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в ходе встречи обсуждались вопросы привлечения инвесторов для финансирования второй очереди проекта по созданию производства шин с посадочным диаметром до 63 дюймов.
Кроме того, поднимались и рассматривались вопросы улучшения качества продукции, диверсификации рынков сбыта, снижения затрат на производство, технического перевооружения. Помимо этого, обсуждались основные финансово-экономические показатели ОАО «Белшина».
По итогам встречи стороны договорились о возможном дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве.
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