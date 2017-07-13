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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И УКРАИНА ОБСУДЯТ НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖПРАВКОМИССИИ В КИЕВЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ
15:55 13.07.2017
17-18 июля в Киеве состоится 25-е заседание белорусско-украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, на заседании межправкомиссии планируется обсудить вопросы стимулирования взаимной торговли, сотрудничества в области производственной кооперации, машиностроения, транспорта, агропромышленного комплекса, культуры, образования, спорта и туризма.
Предполагается, что договоренности, достигнутые в ходе заседания межправкомиссии, позволят активизировать сотрудничество между странами по основным направлениям двусторонней повестки дня и будут способствовать увеличению взаимного товарооборота.
В прошлом году белорусскому и украинскому сторонам удалось ликвидировать ключевые барьеры по взаимной доступе на рынки. Сняты вопросы сроков действия санитарно-гигиенической экспертизы для украинской продукции, ввозимой на территорию Беларуси, отменена специальная пошлина в размере 39,2% на ряд импортируемых в Украину белорусских товаров.
В результате в 2016 году объем товарооборота между нашими странами составил 3,8 млрд. долларов с приростом в 10%. Украина подтвердила статус второго по значимости торгового партнера Беларуси. Ее доля в общем товарообороте Беларуси составила 7,5%. В свою очередь доля белорусского продукции в украинском импорте также составляет более 7%.
Хорошая динамика отмечена и в этом году. В январе-мае товарооборот вырос на 26,7% и составил более 1,7 млрд. долларов, при этом рост объема поставок отмечен с обеих сторон.
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