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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСКЕ СОСТОИТСЯ 3-Е ЗАСЕДАНИЕ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ С ЛАОСОМ
15:31 13.07.2017
13 июля в Минске состоится 3-е заседание совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Лаосской Народно-Демократической Республики.
Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе мероприятия планируется рассмотреть весь комплекс вопросов белорусско-лаосского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.
Особое внимание будет уделено взаимодействию в финансово-банковской, научно-технической, фармацевтической и иных областях, представляющих взаимный интерес.
Программой визита лаосской делегации в Минск предусмотрено посещение ОАО «МАЗ» и других белорусских предприятий.
Лаосскую делегацию на мероприятии возглавит министр планирования и инвестиций Супхань Кеомисай.
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