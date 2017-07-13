13 июля в Минске состоится 3-е заседание совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Беларуси и Лаосской Народно-Демократической Республики.

Как сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, в ходе мероприятия планируется рассмотреть весь комплекс вопросов белорусско-лаосского сотрудничества в торгово-экономической, промышленной и сельскохозяйственной сферах.

Особое внимание будет уделено взаимодействию в финансово-банковской, научно-технической, фармацевтической и иных областях, представляющих взаимный интерес.

Программой визита лаосской делегации в Минск предусмотрено посещение ОАО «МАЗ» и других белорусских предприятий.

Лаосскую делегацию на мероприятии возглавит министр планирования и инвестиций Супхань Кеомисай.