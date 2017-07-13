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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ СОГЛАСОВАТЬ УСЛОВИЯ СЕРТИФИКАЦИИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ИЗ БЕЛАРУСИ В КНР ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
14:35 13.07.2017
Госстандарт Беларуси 10 июля посетила делегация Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.
В частности, белорусские и китайские специалисты договорились взаимодействовать в рамках Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии для определения общих позиций, укрепления роли в международной деятельности в области стандартизации.
Поддержаны также предложения о совместной работе по сличению стандартов и эталонов, взаимному признанию результатов лабораторных исследований.
Стороны договорились завершить в ближайшее время работы по согласованию условий сертификации импортируемой из Беларуси в КНР пищевой продукции, которую будут проводить уполномоченные органы Госстандарта.
Стороны будут осуществлять взаимный обмен информацией и опытом, стажировку, обучение и консультирование специалистов.
Председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко и министр Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи Шупин подтвердили важность взаимодействия в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия для развития китайско-белорусского сотрудничества.
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