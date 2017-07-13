Госстандарт Беларуси 10 июля посетила делегация Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, на встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия.

В частности, белорусские и китайские специалисты договорились взаимодействовать в рамках Международной организации по стандартизации и Международной электротехнической комиссии для определения общих позиций, укрепления роли в международной деятельности в области стандартизации.

Поддержаны также предложения о совместной работе по сличению стандартов и эталонов, взаимному признанию результатов лабораторных исследований.

Стороны договорились завершить в ближайшее время работы по согласованию условий сертификации импортируемой из Беларуси в КНР пищевой продукции, которую будут проводить уполномоченные органы Госстандарта.

Стороны будут осуществлять взаимный обмен информацией и опытом, стажировку, обучение и консультирование специалистов.

Председатель Госстандарта Беларуси Виктор Назаренко и министр Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР Чжи Шупин подтвердили важность взаимодействия в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия для развития китайско-белорусского сотрудничества.