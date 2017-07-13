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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НАН БЕЛАРУСИ И ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ КИТАЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
14:11 13.07.2017
В Национальной академии наук Беларуси 10-12 июля состоялись встречи с руководством Института научной и технической информации Китая ISTIC (Пекин) – ведущего государственного института по информированию правительства КНР о новейших достижениях в научно-технической сфере и формированию предложений по направлениям развития КНР в области развития науки и техники.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси в области информационно-аналитических систем, суперкомпьютерных технологий и применения методов медицинской информатики.
По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве в указанных областях науки.
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