В Национальной академии наук Беларуси 10-12 июля состоялись встречи с руководством Института научной и технической информации Китая ISTIC (Пекин) – ведущего государственного института по информированию правительства КНР о новейших достижениях в научно-технической сфере и формированию предложений по направлениям развития КНР в области развития науки и техники.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАН Беларуси, в ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества с Объединенным институтом проблем информатики НАН Беларуси в области информационно-аналитических систем, суперкомпьютерных технологий и применения методов медицинской информатики.

По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве в указанных областях науки.