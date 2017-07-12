Входящие в состав «Белэнерго» организации - РУП «Белнипиэнергопром» и ОАО «Белэнергоремналадка – подписали договоры с АО «Уральский турбинный завод» (холдинг «РОТЕК») на сумму порядка 1,7 млн долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГПО «Белэнерго», документы подписаны в рамках состоявшегося в Екатеринбурге (Россия) 12 июля заседания Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью России, в котором приняла участие делегация Министерства энергетики Беларуси.

Согласно подписанному 12 июля договору, РУП «Белнипиэнергопром» выполнит проектно-изыскательские работы по проекту реконструкции Минской ТЭЦ-3. Договор об участии Уральского турбинного завода в реконструкции станции был подписан в феврале 2017 года в Минске. Для замены выбывающих мощностей завод выполнит полнокомплектную поставку оборудования, включая турбину, котел, генератор и вспомогательное оборудование.

Второй подписанный договор предусматривает привлечение ОАО «Белэнергоремналадка» к модернизации и ремонту цилиндра низкого давления турбины на Гродненской ТЭЦ-2. В настоящее время Уральский турбинный завод завершает изготовление оборудования для реконструкции этой турбины. В результате всех работ будет значительно улучшены технико-экономические показатели работы агрегата, а его мощность увеличится на 10 МВт.