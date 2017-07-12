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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОРАБОТАЕТ ВОПРОС ПРЯМЫХ ПОСТАВОК ПРОДТОВАРОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В МЕСТНЫЕ ТОРГОВЫЕ СЕТИ
10:16 13.07.2017

Правительство Свердловской области проработает вопрос прямых поставок продтоваров из Беларуси в местные торговые сети. Такое поручение дал глава региона во время встречи 12 июля с вице-премьером Беларуси Владимиром Семашко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, белорусы также готовы к развитию промышленной кооперации и созданию новых совместных производств по самым разным направлениям. Так, есть предложения по поставкам в Свердловскую область широкого спектра сельскохозяйственной и карьерной техники, лифтов и оборудования.

Среди возможных направлений сотрудничества отмечено создание предприятия по переработке топлива, производству торфяной техники, в том числе, выпуску торфяных брикетов, питательных грунтов.

Белорусской стороной также предложено изучить возможность сотрудничества в совместном производстве ветеринарных препаратов.

Большая работа также предстоит в сфере образования и культуры. Совместные образовательные проекты, обучение по линии сельского хозяйства, энергетики и других направлений позволят обменяться опытом и внести серьезный вклад в повышение квалификации специалистов.

Кроме того, отмечена необходимость совместных усилий для достижения объемов взаимной торговли свыше 500 млн. долларов в год за счет взаимовыгодных проектов, создания совместных производств, реализации программ импортозамещения.

«Думаю, что мы должны достичь показателей товарооборота в полмиллиарда долларов в ближайшие два-три года. Тем более что у нас есть четкие и понятные направления работы», - отметил Владимир Семашко.

В присутствии Владимира Семашко и Евгения Куйвашева закреплены договоренности об участии «Уральского турбинного завода» в модернизации энергосистемы Беларуси — речь идет о реконструкции Минской ТЭЦ-3 и Гродненской ТЭЦ-2.

УТЗ подписал также два контракта — с «Белнипиэнергопромом» и «Белэнергоремналадка».
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