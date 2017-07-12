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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ГОТОВА НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПОСТАВЛЯТЬ ЭЛЕКТРОБУСЫ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ ОБСЛУЖИВАНИЕ
09:13 13.07.2017

Беларусь готова на конкурсной основе поставлять электробусы в Свердловскую область и обеспечить их гарантийное и постгарантийное обслуживание. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Владимир Семашко во время встречи 12 июля с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым в рамках третьего заседания Совета делового сотрудничества Республики Беларусь и Свердловской области.

«Мы освоили новый вид транспорта — электробусы. Это полностью наша разработка, наше ноу-хау, и на городских маршрутах Минска эта техника уже работает. С одной конечной остановки до другой на расстояние до 15 километров такая техника может добраться без подзарядки. Этот электробус движется „без шума и пыли“ с экономией электроэнергии до 30 процентов. Здесь мы можем быть взаимовыгодны и полезны. Мы приглашаем коллег приехать в Минск, чтобы лично оценить возможности техники», - отметил Владимир Семашко.

В свою очередь Евгений Куйвашев отметил, что это очень интересная и перспективная разработка.

«Наши коллеги изучат этот вопрос и возможность использования такого вида транспорта в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле», - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, глава региона поручил областному правительству рассмотреть возможность приобретения пробной партии электробусов — уникальной разработки минских компаний.

Он также поблагодарил коллег из Минска за вклад в модернизацию и обновление автопарка области. По его словам, приобретенные в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году автобусы успешно зарекомендовали себя на улицах Екатеринбурга.
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