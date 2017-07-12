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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДНЕЙ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ, ИННОВАЦИЙ, ИНВЕСТИЦИЙ В АСТАНЕ ДОСТИГНУТ РЯД ДОГОВОРЕННОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПРОДАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ
13:52 12.07.2017

Дни белорусской науки, инноваций, инвестиций прошли 5 и 6 июля в рамках Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, в эти дни были проведены международные конференции «Энергия будущего: инновационные технологии и методы их реализации» и «Экспортные возможности и услуги в сфере образования, здравоохранения и инвестиционных проектов».

В ходе переговоров, проведенных на Днях белорусской науки, инноваций, инвестиций достигнут ряд договоренностей в области продаж оборудования и технологий, а также в области высшего образования и научного сотрудничества, в том числе о проведении совместной работы по использованию белорусских инновационных технологий.

Члены белорусской делегации представили доклады, презентующие достижения белорусских научных, научно-технических организаций и учреждений образования, которые могут быть использованы в Республики Казахстан. Это такие области как энергетика и возобновляемые источники энергии, охрана окружающей среды и экология, применение новых материалов и технологий, медицинская наука и фармация, оказание медицинских образовательных услуг и развитие медицинского туризма.

В международных конференциях приняли участие представители организаций Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной академии наук, министерств энергетики, образования, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, а также представители органов государственного управления (министерства по инвестициям и развитию, образования и науки, энергетики, АО «Фонд науки»), научных, учебных и научно-технических организаций и предприятий Республики Казахстан.
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