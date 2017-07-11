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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСКОНТРОЛЯ БЕЛАРУСИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ИНТОСАИ ПО АУДИТУ ГОСЗАКУПОК
12:49 12.07.2017

Представитель Комитета государственного контроля Беларуси принял участие в первом заседании рабочей группы ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля) по аудиту государственных закупок, которое состоялось в Лиссабоне (Португалия).

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, до 2017 года действовала специальная группа ИНТОСАИ по контрактному аудиту государственных закупок, которая была создана еще в 2013 году. Результатом работы этой специальной группы стало практическое руководство по проведению аудита государственных закупок, представленное российской делегацией международному аудиторскому сообществу в декабре прошлого года в рамках работы XXII Конгресса ИНТОСАИ в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

На этом же конгрессе было поддержано предложение о преобразовании данной группы из специальной в рабочую.

Во исполнение указанного решения конгресса в июле текущего года в Лиссабоне состоялось первое заседание рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок, в ходе которого были обсуждены и утверждены план работы на 2017-2019 гг., техническое задание, проект структуры стандарта ИНТОСАИ по аудиту госзакупок.

Кроме того, была презентована первоначальная оценка развития указанного стандарта, проведены дискуссии и представлены презентации новых участников рабочей группы.

Итогом деятельности рабочей группы должна стать разработка стандарта ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок.

В настоящее время участниками рабочей группы ИНТОСАИ по аудиту государственных закупок являются высшие органы финансового контроля России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, КНР, Португалии, Словении, Армении, Грузии, Замбии, ЮАР, Кувейта, Пакистана, Сербии и Таиланда.
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