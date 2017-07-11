Начальник главного управления многосторонней дипломатии МИДа Беларуси Лариса Бельская приняла участие в дискуссии по вопросу о достижении целей устойчивого развития на региональном уровне в рамках открывшегося 10 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Политического форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, Л.Бельская отметила важную роль ЕЭК ООН в обеспечении устойчивости на национальном уровне. Обозначила, что стандарты и нормы, которые формирует ЕЭК ООН для экономического сотрудничества, торговли и энергетики, транспорта и статистики, инноваций и инвестиций, жилищного сектора и экологии являются критически важным элементом успешного достижения практических задач устойчивого развития.

Представитель МИДа подчеркнула заинтересованность Беларуси в расширении участия ЕЭК ООН в работе по осуществлению проектов государственно-частного партнерства. При успешном взаимодействии государственного и частного партнеров конкретную выгоду в виде более качественных и эффективных услуг получают люди, в первую очередь, наиболее уязвимые слои населения.

Отметив важную роль ЕЭК ООН в обеспечении экологической устойчивости региона, Л.Бельская упомянула положительные результаты седьмой конференции сторон Конвенции Эспо в Минске 12-16 июня 2017 г. Кроме того, был обозначен уникальный потенциал ЕЭК ООН, которая может эффективно содействовать формированию взаимовыгодных отношений между государствами, принадлежащими к разным интеграционным объединениям в «большой Европе».

Л.Бельская также высоко оценила представленный на форуме доклад об устойчивом развитии в регионе Евразийского экономического союза. Беларусь уверена, что интеграционный потенциал в совокупности с национальными действиями является весомым фактором успешного достижения целей устойчивого развития странами ЕАЭС.