В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с делегацией Всекитайской канцелярии по борьбе с нарушением монопольного права и поддельной продукцией Министерства коммерции Китая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, белорусские таможенники во главе с заместителем председателя ГТК Александром Богдевичем вместе с иностранными гостями обсудили китайско-белорусскую экспортную и импортную торговлю последних лет и местные регулирующие меры в продаже, импорте и экспорте товаров.

Одной из главных целей визита китайской делегации стало укрепление торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации стратегии «Один пояс – один путь».

По итогам встречи представлен рабочий механизм и программа действий по борьбе с нарушениями, а также с международной продажей поддельных и низкокачественных товаров.