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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ ДЕЙСТВИЙ ПО БОРЬБЕ С НАРУШЕНИЯМИ В РАМКАХ ИНИЦИАТИВЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ»
11:03 12.07.2017
В Государственном таможенном комитете состоялась встреча с делегацией Всекитайской канцелярии по борьбе с нарушением монопольного права и поддельной продукцией Министерства коммерции Китая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, белорусские таможенники во главе с заместителем председателя ГТК Александром Богдевичем вместе с иностранными гостями обсудили китайско-белорусскую экспортную и импортную торговлю последних лет и местные регулирующие меры в продаже, импорте и экспорте товаров.
Одной из главных целей визита китайской делегации стало укрепление торгово-экономического сотрудничества в рамках реализации стратегии «Один пояс – один путь».
По итогам встречи представлен рабочий механизм и программа действий по борьбе с нарушениями, а также с международной продажей поддельных и низкокачественных товаров.
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