ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.07.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 12 ИЮЛЯ
10:02 12.07.2017

Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко находится с визитом в Екатеринбурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, цель поездки - проведение третьего совместного заседания Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью России и участие в мероприятиях VIII Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

В ходе визита состоится встреча Владимира Семашко с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, во время которой планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества.

Третье заседание Совета делового сотрудничества между правительствами Беларуси и Свердловской области пройдет 12 июля. На нем намечено подвести итоги двустороннего сотрудничества в 2016 году и первом полугодии 2017-го, а также наметить перспективные направления развития кооперации на последующие периоды. Особое внимание будет уделено партнерству в промышленности, энергетике, АПК, здравоохранении, культуре. Состоится подписание контракта между АО "Уральский турбинный завод" и РУП "Белнипиэнергопром" по модернизации энергосистемы Беларуси.

Белорусская делегация посетит ряд промышленных предприятий и культурных учреждений Свердловской области и обсудит с их руководством конкретные вопросы активизации сотрудничества с белорусскими партнерами.

За январь-май 2017 года товарооборот Беларуси и Свердловской области составил $129,5 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 21,4%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
валюта курс
EUR 2.2504
USD 1.9734
RUB 3.2719
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2549 +0.0045
USD 1.9794 +0.006
RUB 3.2560 -0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2640 2.2700
USD 1.9750 1.9770
RUB 3.2550 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 12.07.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1440 1.1500
EUR/RUB 69.2100 69.9400
USD/RUB 60.5000 61.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте