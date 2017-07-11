Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко находится с визитом в Екатеринбурге.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, цель поездки - проведение третьего совместного заседания Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью России и участие в мероприятиях VIII Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".

В ходе визита состоится встреча Владимира Семашко с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, во время которой планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества.

Третье заседание Совета делового сотрудничества между правительствами Беларуси и Свердловской области пройдет 12 июля. На нем намечено подвести итоги двустороннего сотрудничества в 2016 году и первом полугодии 2017-го, а также наметить перспективные направления развития кооперации на последующие периоды. Особое внимание будет уделено партнерству в промышленности, энергетике, АПК, здравоохранении, культуре. Состоится подписание контракта между АО "Уральский турбинный завод" и РУП "Белнипиэнергопром" по модернизации энергосистемы Беларуси.

Белорусская делегация посетит ряд промышленных предприятий и культурных учреждений Свердловской области и обсудит с их руководством конкретные вопросы активизации сотрудничества с белорусскими партнерами.

За январь-май 2017 года товарооборот Беларуси и Свердловской области составил $129,5 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 21,4%.