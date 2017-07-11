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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ БЕЛАРУСИ И СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 12 ИЮЛЯ
10:02 12.07.2017
Белорусская делегация во главе с заместителем премьер-министра Владимиром Семашко находится с визитом в Екатеринбурге.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, цель поездки - проведение третьего совместного заседания Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью России и участие в мероприятиях VIII Международной промышленной выставки "Иннопром-2017".
В ходе визита состоится встреча Владимира Семашко с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым, во время которой планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, а также перспективные направления сотрудничества.
Третье заседание Совета делового сотрудничества между правительствами Беларуси и Свердловской области пройдет 12 июля. На нем намечено подвести итоги двустороннего сотрудничества в 2016 году и первом полугодии 2017-го, а также наметить перспективные направления развития кооперации на последующие периоды. Особое внимание будет уделено партнерству в промышленности, энергетике, АПК, здравоохранении, культуре. Состоится подписание контракта между АО "Уральский турбинный завод" и РУП "Белнипиэнергопром" по модернизации энергосистемы Беларуси.
Белорусская делегация посетит ряд промышленных предприятий и культурных учреждений Свердловской области и обсудит с их руководством конкретные вопросы активизации сотрудничества с белорусскими партнерами.
За январь-май 2017 года товарооборот Беларуси и Свердловской области составил $129,5 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 21,4%.
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