Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, который 12-14 июля посетит Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча состоится 13 июля в Витебске. Лидеры двух стран планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений.

Планируется, что во время своего визита президент Молдовы также встретится с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посетит ряд предприятий и социокультурных объектов.