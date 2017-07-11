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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕЗИДЕНТ МОЛДОВЫ ИГОРЬ ДОДОН 12-14 ИЮЛЯ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ
09:18 12.07.2017
Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, который 12-14 июля посетит Беларусь.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, встреча состоится 13 июля в Витебске. Лидеры двух стран планируют обсудить весь спектр белорусско-молдавского сотрудничества в политической и социально-экономической сферах. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию в формате интеграционных объединений.
Планируется, что во время своего визита президент Молдовы также встретится с представителями деловых кругов Беларуси и молдавской диаспоры, посетит ряд предприятий и социокультурных объектов.
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