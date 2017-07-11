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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ДОЛЖНА АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ В КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ «ОДИН ПОЯС И ОДИН ПУТЬ» - ЛУКАШЕНКО
18:18 11.07.2017

Беларусь должна воспользоваться историческим шансом в плане своего активного участия в китайской инициативе «Один пояс и один путь». Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

По его словам, достигнутый высокий уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с Китаем требует повышенного внимания как к реализации двусторонних проектов, так и к взаимодействию в рамках масштабных интеграционных объединений.

«Особенно это касается инициативы председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс и один путь». Беларусь должна воспользоваться историческим шансом и стать важным транзитным, логистическим, производственным, технологическим звеном этого нового трансконтинентального интеграционного проекта», - сказал Лукашенко.

Действенным инструментом, отметил он, должен стать индустриальный парк «Великий камень», названный Си Цзиньпином «жемчужиной экономического пояса Шелкового пути».

«Его необходимо использовать для привлечения самых передовых технологий и производств со всего мира. Подчеркиваю: со всего мира, а не только из Китая! Условия для этого созданы. Нам там не склады нужны. Нам там нужны самые высокие технологии, которые будут способствовать производству товаров завтрашнего и послезавтрашнего дня. Вы должны обеспечить там размещение предприятий самого передового уклада со всех стран мира. От руководителей загранучреждений я жду конкретных результатов этой работы. Совместно с управляющей компанией и администрацией парка находите и приводите солидных инвесторов», - сказал А. Лукашенко.
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