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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО: РОССИЯ ОСТАЕТСЯ ОСНОВНЫМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ БЕЛАРУСИ
17:15 11.07.2017
Россия остается основным торгово-экономическим партнером Беларуси, страны вместе вырабатывают общие подходы по ключевым задачам в экономике. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.
По его словам, из двух миллиардов долларов экспорта, которые Беларусь добавила в январе-мае текущего года, половина пришлась именно на Россию.
«Мы видим, что, несмотря на все возникающие для нас преграды на этом рынке, в том числе искусственные, спрос на наши товары есть. И он будет возрастать. И если россияне сегодня говорят о том, что эмбарго, санкции – шанс для их экономики, вы должны понимать, что это не меньший шанс и для нашей экономики. Потому что наши народнохозяйственные связи очень переплетены и кооперация глубочайшая», - подчеркнул А. Лукашенко.
В сложившихся условиях надо спокойно, уверенно и настойчиво продолжать работу с российской стороной над решением конкретных экономических вопросов, считает он.
«Тесные экономические связи охватывают тысячи крупных предприятий. От них напрямую зависят миллионы россиян и белорусов. К сожалению, определенные сложности для нас на этом рынке есть. Отечественные товары оказываются в невыгодном положении из-за масштабной поддержки российских предприятий из федеральных источников», - констатировал А. Лукашенко.
Нужна более результативная работа по устранению барьеров на общем экономическом пространстве.
«Основная проблема - барьеры на общем экономическом пространстве. Надо, чтобы работа над их устранением велась более результативно. На всех площадках – и в «двойке», и в «пятерке», и на региональном уровне. И правительству, и МИД, и Минэкономики нужно добиваться реального эффекта в этом направлении. Создание равных условий для субъектов хозяйствования в рамках Союзного государства и ЕАЭС является для нас стратегической задачей. И ее следует решать настойчиво и как можно скорее. Речь идет не только о ценах на нефть и газ. Не менее важно добиваться проведения согласованной политики в промышленной и аграрной сферах. Должны быть исключены как прямые барьеры по доступу на рынок, так и другие меры, дискриминирующие белорусских производителей. В то же время надо вырабатывать совместные подходы для защиты общего внутреннего рынка. Тут вижу серьезные недоработки со стороны правительства, МИД, представителей в интеграционных объединениях», - сказал А. Лукашенко.
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