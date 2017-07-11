Для Беларуси серьезной точкой опоры на дальней дуге может и должна стать Южная Азия – колоссальный по своему объему рынок в почти два миллиарда человек. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси на современном этапе.

«Государства региона на протяжении последних лет демонстрируют устойчивый экономический рост. Они активно модернизируют свою промышленность и сельское хозяйство, возводя масштабные объекты дорожно-транспортной, ресурсодобывающей и энергетической инфраструктуры. Все это формирует естественный спрос на товары и услуги белорусского экспорта. Поэтому настало время трансформировать высокий уровень политического диалога с ведущими странами данного региона, такими как Индия, Иран, Пакистан, в экономические дивиденды», - обратил внимание он

А. Лукашенко отметил, что у него с руководством Индии и Пакистана сложились очень добрые отношения, и есть огромный интерес к развитию сотрудничества с Беларусью.

«Меньше чем через месяц Беларусь намерен посетить премьер-министр Пакистана Наваз Шариф. МИД и другие государственные органы должны максимально ответственно подойти к данному визиту, наполнить его содержание конкретными проектами», - поручил Лукашенко.

Он также отметил, что вступившее в силу соглашение о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом позволяет рассматривать данную страну как плацдарм для продвижения национальных интересов в странах АСЕАН.

«Визит президента Вьетнама и наши договоренности о выходе на товарооборот в 500 млн долларов – эта задача должна быть безусловно выполнена», - подчеркнул А. Лукашенко.