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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕАЛИЗУЮТ В НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 40 СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
16:36 11.07.2017
Беларусь и Ростовская область (Россия) реализуют в научно-образовательной сфере 40 совместных проектов, 10 межвузовских соглашений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в них задействованы 18 донских учреждений среднего и высшего образования.
В социальной сфере регионы связывают значимые культурные, образовательные и научные проекты.
Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов пригласил белорусскую молодежь участвовать в образовательных форумах, которые принимает Ростовская область осенью, предложил организовать совместные проекты между студенческими отрядами, воспитанниками военных училищ и казачьих кадетских корпусов Ростовской области и Беларуси.
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