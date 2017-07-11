Беларусь и Ростовская область (Россия) реализуют в научно-образовательной сфере 40 совместных проектов, 10 межвузовских соглашений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, в них задействованы 18 донских учреждений среднего и высшего образования.

В социальной сфере регионы связывают значимые культурные, образовательные и научные проекты.

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов пригласил белорусскую молодежь участвовать в образовательных форумах, которые принимает Ростовская область осенью, предложил организовать совместные проекты между студенческими отрядами, воспитанниками военных училищ и казачьих кадетских корпусов Ростовской области и Беларуси.