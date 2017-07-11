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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРОФСОЮЗ БЕЛЭНЕРГОТОПГАЗ И РПРАЭП ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
14:15 11.07.2017

По приглашению Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников энергетики, газовой и топливной промышленности (Профсоюз Белэнерготопгаз) 3-8 июля состоялся визит делегации Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, 4 июля подписано соглашение о сотрудничестве между профсоюзами в контексте развития атомной энергетики. Это рамочное соглашение, которое впоследствии будет наполняться практическим содержанием – мероприятиями, семинарами, учебами и другими.

В ходе визита 5 июля председатель РПРАЭП Игорь Фомичев принял участие в работе круглого стола «Развитие атомной энергетики: экологические аспекты и безопасность», организованного Министерством энергетики, осветив вопросы социального преимущества развития атомной энергетики для стран-новичков.

По информации председателя профсоюза Белэнерготопгаз Владимира Диклова, в августе 2017 г. состоится визит делегаций белорусского и российского профсоюзов в Турцию по приглашению Профсоюза энергетики водной и нефтяной промышленности Турции. В ходе визита планируется подписание трехстороннего соглашения о долгосрочном сотрудничестве между профсоюзами в интересах улучшения условий труда и защиты интересов работников атомной энергетики.
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