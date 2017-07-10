|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЛЕГ КРАВЧЕНКО ПРЕДСТАВИЛ БЕЛОРУССКОЕ ВИДЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ «ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА»
09:11 11.07.2017
Заместитель министра иностранных Беларуси Олег Кравченко принял участие в девятом раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП), которое прошло 10 июля в Кишиневе (Молдова).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе выступления на пленарной сессии Олег Кравченко представил белорусское видение перспектив многостороннего сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», в том числе с учетом предстоящего саммита ВП в Брюсселе.
В частности, глава белорусской делегации обратил внимание на необходимость активизации проектной деятельности в рамках «Восточного партнерства», создания более благоприятных условий доступа на европейский рынок для всех шести стран-участниц ВП, развития взаимодействия между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, продвижения сотрудничества по линии «ЕС – страны-участницы ВП – третьи страны» в сфере транспорта и логистики.
Олег Кравченко также принял участие в отдельной встрече глав делегаций стран-участниц «Восточного партнерства», Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий. В ходе мероприятия обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы поддержания региональной безопасности в Европе.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 10.07.2017
Курсы в банках
на 11.07.2017
Конвертация в банках
на 11.07.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте