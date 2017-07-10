Заместитель министра иностранных Беларуси Олег Кравченко принял участие в девятом раунде неформальных министерских диалогов стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» (ВП), которое прошло 10 июля в Кишиневе (Молдова).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, в ходе выступления на пленарной сессии Олег Кравченко представил белорусское видение перспектив многостороннего сотрудничества в рамках «Восточного партнерства», в том числе с учетом предстоящего саммита ВП в Брюсселе.

В частности, глава белорусской делегации обратил внимание на необходимость активизации проектной деятельности в рамках «Восточного партнерства», создания более благоприятных условий доступа на европейский рынок для всех шести стран-участниц ВП, развития взаимодействия между Евросоюзом и Евразийским экономическим союзом, продвижения сотрудничества по линии «ЕС – страны-участницы ВП – третьи страны» в сфере транспорта и логистики.

Олег Кравченко также принял участие в отдельной встрече глав делегаций стран-участниц «Восточного партнерства», Еврокомиссии и Европейской службы внешних действий. В ходе мероприятия обсуждена ситуация на Ближнем Востоке, а также вопросы поддержания региональной безопасности в Европе.