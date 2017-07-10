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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ КИТАЙЦЫ БУДУТ ВЫДЕЛЯТЬ ЕЖЕГОДНО $100 ТЫС. НА ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
17:16 10.07.2017

Договор о сотрудничестве Республиканского института китаеведения им. Конфуция БГУ (РИКК) и Китайского благотворительного фонда (China Merchants Charitable Foundation Limited) будет подписан 11 июля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, документ предусматривает сотрудничество Фонда и РИКК БГУ в области преподавания китайского языка в учреждениях образования Беларуси, проведение мероприятий по развитию белорусско-китайского сотрудничества в области образования, науки и культуры.

Речь идет о выделении на эти цели безвозмездной помощи в размере $100 тыс. ежегодно в течение трех лет с 2017 по 2019 год.
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