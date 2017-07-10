Судебно-правовые реформы в Беларуси и Узбекистане схожи по ряду направлений. Это было отмечено во время встречи 10 июля председателя Верховного суда Республики Беларусь Валентина Сукало с делегацией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан во главе с генпрокурором Ихтиером Абдуллаевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ВС, например, отмечено общее стремление стран в ходе реформирования судебных систем для сокращения судебной нагрузки упор делать на упрощение процедур и процессов, минуя, однако, увеличение штата судей. При этом важным является стремление сохранить баланс между упрощением и непреложным соблюдением качества правосудия.

По итогам встречи стороны выразили готовность делиться профессиональным опытом и в дальнейшем.