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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СУДЕБНО-ПРАВОВЫЕ РЕФОРМЫ В БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНЕ СХОЖИ ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ
16:20 10.07.2017
Судебно-правовые реформы в Беларуси и Узбекистане схожи по ряду направлений. Это было отмечено во время встречи 10 июля председателя Верховного суда Республики Беларусь Валентина Сукало с делегацией Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан во главе с генпрокурором Ихтиером Абдуллаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ВС, например, отмечено общее стремление стран в ходе реформирования судебных систем для сокращения судебной нагрузки упор делать на упрощение процедур и процессов, минуя, однако, увеличение штата судей. При этом важным является стремление сохранить баланс между упрощением и непреложным соблюдением качества правосудия.
По итогам встречи стороны выразили готовность делиться профессиональным опытом и в дальнейшем.
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