ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» 6 июля посетила делегация европарламентариев Румынии, которые принимали участие в прошедшей в Минске 26-й летней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, целью визита на предприятие было ознакомление с производимой техникой холдинга «АМКОДОР» и проведение переговоров.

Румынскую делегацию возглавил евродепутат Виктор Виорел Понта, который на протяжении ряда лет занимал пост премьер-министра Румынии, в составе делегации также присутствовал посол Румынии в Беларуси Виорел Мошану. Белорусскую сторону представляли депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам Виталий Мисевец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам Ольга Петрашова, а также сопровождающие их лица.

Члены делегации осмотрели модели машин «АМКОДОР», представленные на постоянно действующей выставке на территории предприятия, ознакомились с процессом сборки машин на конвейере и оборудованием для обработки металла с программным управлением. Гостям была представлена презентация холдинга «АМКОДОР», после чего состоялись переговоры с руководством управляющей компании на предмет возможности установления тесных партнерских торгово-экономических отношений.

В настоящее время в Румынии реализуются крупные проекты по развитию дорожной сети, внедрения современных технологий в сельском хозяйстве и лесной промышленности, поэтому интерес румынской стороны вызвала практически вся линейка продукции холдинга.

В ходе переговоров гости заявили о готовности по возвращении на родину провести переговоры с деловыми кругами Румынии с целью определения возможных партнеров «АМКОДОРА» в своей стране.