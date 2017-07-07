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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БЕЛСТАТА И ВБ ОБСУДЯТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
12:33 10.07.2017
С 10 по 14 июля Беларусь посетит с визитом группа специалистов Всемирного банка в целях обсуждения возможности реализации совместного проекта, направленного на поддержку методических и технологических инноваций в контексте предстоящей переписи населения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального статкомитета, в ходе встреч с представителями Белстата специалисты Всемирного банка планируют рассмотреть концепцию, организацию и технологию проведения переписи населения, цели и ожидаемые результаты, вопросы конфиденциальности и безопасности данных при ее проведении с использованием ИКТ, подготовки интервьюеров, рекламы переписи населения в сотрудничестве со СМИ и многое другое.
Программой визита также предусматривается организация технических дискуссий с представителями Белстата, МВД и Госкомимущества по вопросам, касающимся использования административных и геопространственных данных для проведения переписи населения.
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