Центр механизации путевых работ (ЦМПР) Белорусской железной дороги принял участие в реализации проекта по улучшению технического состояния инфраструктуры пограничных переходов в Польше.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в целях выполнения показателя по экспорту услуг центром был заключен контракт с европейским предприятием TORKOL Sp.ZOO.

В течение двух с половиной месяцев белорусские специалисты занимались очисткой, выправкой, рихтовкой железнодорожного пути, а также формированием балластной призмы на участке Тересполь-Брест (ст. Тересполь). Всего было задействовано 12 работников и комплекс из 4 машин ЦМПР белорусской магистрали: щебнеочистительной (РМ-80), выпровочно-подбивочно-рихтовочной (ВПРС-08), скоростного планировщика балласта (ССП) и состав для вывоза засорителей (МФС-240).

Надо отметить, что по результатам выполненных работ польские железнодорожники дали высокую оценку специалистам Белорусской железной дороги.

В Польше техника ЦМПР применялась впервые. Ранее за пределами нашей страны профессионализм белорусских железнодорожников уже был востребован при проведении ремонтных путевых работ на российских, литовских и эстонских железных дорогах.

На данный момент Центр механизации путевых работ вновь принимает участие в конкурсе на выполнение ремонтных путевых работ, организованном Эстонской железной дорогой.