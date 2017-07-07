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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРИНЯТАЯ ПА ОБСЕ РЕЗОЛЮЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ С УПОМИНАНИЕМ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ НОСИТ КОНФРОНТАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР - МИД
10:25 10.07.2017

Принятая на сессии ПА ОБСЕ резолюция «Положение в Восточной Европе», в которой упоминается Беларусь, целом носит конфронтационный характер. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИДа Дмитрий Мирончик.

«В одну из 16 принятых Ассамблеей резолюций «Положение в Восточной Европе», включен ряд параграфов, посвященных ситуации в Беларуси.  Данный документ в целом носит конфронтационный характер», - сказал он.

По его словам, Беларусь последовательно выступает против подобных резолюций, которые не несут никакой добавленной стоимости. Они не только не помогают странам решать какие бы то ни было внутренние проблемы, но и ведут к дальнейшему росту напряженности, углублению недоверия в отношениях между государствами, отметил Д. Мирончик.

«Обращает на себя внимание явное несоответствие названия документа, претендующего на всеобъемлющий анализ ситуации в восточноевропейском регионе, его содержанию. Вместе с тем надеемся, что заинтересованные дискуссии, открытый диалог, личные впечатления от посещения нашей страны внесут вклад в повышение объективности оценок ситуации в Беларуси депутатами ПА ОБСЕ в дальнейшем», - заявил представитель МИДа.
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