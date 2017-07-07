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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И БРАЗИЛИЯ СОЗДАЮТ СОВМЕСТНУЮ КОМИССИЮ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
09:08 10.07.2017
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков в ходе визита 7-9 июля в Федеративную Республику Бразилия встретился с генеральным субсекретарем (заместителем министра) Министерства иностранных дел Бразилии по международному сотрудничеству, продвижению торговли и культурной тематики Сантьягу Иразабалем Моурау.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, стороны провели консультации по торгово-экономическим вопросам, по итогам которых подписали меморандум о создании белорусско-бразильской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Заместитель министра иностранных дел Беларуси также провел переговоры с исполнительным секретарем (первым заместителем министра) Министерства промышленности, внешней торговли и услуг Бразилии Маркусом Жорже де Лимой.
Собеседники обсудили сотрудничество в сферах добычи нефти и газа, сельского хозяйства, машиностроения. Кроме того, рассмотрены перспективы создания совместных производств.
8 июля заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси провел встречу с почетными консулами Республики Беларусь в Федеративной Республике Бразилия.
Ключевыми темами переговоров стали вопросы наращивания и диверсификации экспорта. Также были затронуты вопросы поставок сельхозтехники и продукции текстильной промышленности белорусских производителей в Бразилию.
В рамках визита Е.Шестаков дал интервью одному из ведущих изданий бразильской столицы Brasília in Foco, в ходе которого акцент был сделан на основных тенденциях в развитии двусторонних отношений, а также возможных направлениях совместной работы органов государственного управления, предприятий и деловых кругов двух стран.
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