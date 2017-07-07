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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛАСТЬ И АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА АДЖАРИЯ ПОДПИШУТ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2019 ГОДА
16:53 07.07.2017
Делегация Автономной Республики Аджария (Грузия) во главе с председателем правительства Зурабом Патарадзе посетит с официальным визитом Могилевскую область 8 июля.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, программой предусмотрена встреча деловых кругов с председателем облисполкома Владимиром Доманевским. В рамках приема планируется подписать план мероприятий на 2017-2019 годы.
Также гости из Автономной Республики Аджария ознакомятся с рядом предприятий региона. В частности, они посетят ОАО «Могилевлифтмаш» и «Бабушкина крынка», встретятся с представителями организаций Могилевской области, осуществляющими оптовую торговлю овощной продукцией.
Вечером делегаты отправятся в Шклов, где запланировано посещение филиала «Домостроение» РПУП «Завод газетной бумаги».
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