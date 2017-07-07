В Южно-Сахалинске (Россия) губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц 6 июля на заседании рабочей группы по сотрудничеству подвели итоги работы за 2016 год и первое полугодие 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, участники заседания обсудили вопросы выполнения ранее достигнутых договоренностей, подготовки кадров для АПК региона, обменялись опытом заготовки кормов, повышения плодородия земель, а также развития садоводства. Также речь шла о поставках в регион из Беларуси продуктов питания, коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники.

«Беларусь является важным торгово-экономическим партнером для Сахалинской области. Наше сотрудничество активно развивается. По итогам 2016 года объем взаимной торговли достиг отметки 6,5 млн долларов. Мы рассчитываем на ваш опыт, чтобы решить важнейшую задачу — обеспечить жителей Сахалина и Курил основными продуктами питания местного производства — качественными и доступными по цене. И, безусловно, надеемся, что наше взаимодействие будет успешно развиваться», - сказал О. Кожемяко.

«Мы готовы углублять сотрудничество между Республикой Беларусь и Сахалинской областью, оказать всяческое содействие экономическому развитию российского островного региона», - сказал Л. Заяц.

В 2016 году товарооборот Беларуси с Сахалинской областью составил 9,2 млн долларов США, в январе-мае 2017 года — 2,4 млн долларов и по сравнению с январем-маем 2016 года уменьшился на 36,9%. Основу экспорта составили поставки грузовых автомобилей, сыра и творога, древесно-стружечных плит, молока и сгущенных и сухих сливок, прицепов и полуприцепов, декоративных изделий из стекла, мебели прочей и ее частей, муки из зерна прочих злаков, саквояж, чемоданов, кейсов, портфелей, футляров, дамских сумок, древесно-волокнистых плит, поверхностно-активных веществ, моющих и чистящих средств, женского трикотажного нижнего белья, колбас и аналогичных продуктов из мяса.