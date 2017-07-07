Беларусь намерена активизировать взаимодействие со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7 июля во время встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Талебом Рифаи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, вслед за назначением в 2016 году Постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации (посол во Франции П.Латушко), рассматривается перспектива выдвижения кандидатуры Беларуси в состав Исполнительного совета ЮНВТО. Белорусская сторона также готова предоставить площадку для проведения одного из значимых мероприятий организации.

В свою очередь глава ЮНВТО высоко оценил туристический потенциал Беларуси и предпринимаемые шаги по его эффективному и устойчивому использованию в соответствии с рекомендациями и наилучшей практикой организации. Выразил готовность продолжить оказание консультативного содействия по линии ЮНВТО, в частности в целях повышения туристической привлекательности и узнаваемости регионов Беларуси и отдельных наиболее значимых объектов культурного и природного наследия.