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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ НАМЕРЕНА АКТИВИЗИРОВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО ВСЕМИРНОЙ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
16:05 07.07.2017
Беларусь намерена активизировать взаимодействие со Всемирной туристской организацией (ЮНВТО). Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7 июля во время встречи с генеральным секретарем ЮНВТО Талебом Рифаи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИДа, вслед за назначением в 2016 году Постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации (посол во Франции П.Латушко), рассматривается перспектива выдвижения кандидатуры Беларуси в состав Исполнительного совета ЮНВТО. Белорусская сторона также готова предоставить площадку для проведения одного из значимых мероприятий организации.
В свою очередь глава ЮНВТО высоко оценил туристический потенциал Беларуси и предпринимаемые шаги по его эффективному и устойчивому использованию в соответствии с рекомендациями и наилучшей практикой организации. Выразил готовность продолжить оказание консультативного содействия по линии ЮНВТО, в частности в целях повышения туристической привлекательности и узнаваемости регионов Беларуси и отдельных наиболее значимых объектов культурного и природного наследия.
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