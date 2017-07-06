Беларусь примет участие в Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию, который состоится 10-20 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщил на брифинге в четверг пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик, форум является ключевым ежегодным международным мероприятием, на котором рассматриваются вопросы выполнения принятой в 2015 году Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года (Повестка-2030) и достижения закрепленных в Повестке-2030 Целей устойчивого развития (ЦУР). В 2017 году тема форума – «Искоренение нищеты и содействие процветанию в изменяющемся мире».

«В данном контексте хотели бы отметить, что в 2015 году Республика Беларусь вместе с 193 государствами одобрила Повестку-2030 и выразила решительную поддержку ее реализации путем выполнения Целей устойчивого развития», - отметил Д. Мирончик.

Для достижения заложенных в Повестке-2030 Целей наша страна уже предприняла ряд важных шагов на национальном уровне, включая разработку государственной политики в области устойчивого развития, а также создание соответствующих институциональных механизмов.

Указом № 181 от 25 мая 2017 г. заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Марианна Щеткина назначена Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития. Она возглавила учрежденный указом Совет по устойчивому развитию.

Заинтересованными белорусскими органами государственного управления подготовлен добровольный Национальный доклад Республики Беларусь об осуществлении Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Предполагается, что Марианна Щеткина, как Нацкоординатор по достижению ЦУР, представит доклад в рамках министерского сегмента Политического форума высокого уровня в штаб-квартире ООН. Презентация белорусского доклада запланирована на 18 июля 2017 г.

Посредством доклада белорусская сторона предоставит информацию о стартовых условиях для нашей страны по осуществлению Повестки-2030. Международное сообщество будет также ознакомлено с видением и подходами Беларуси к достижению ряда Целей, отражающих тематику Политического форума в 2017 году («Искоренение нищеты и содействие процветанию в изменяющемся мире»), а также взаимосвязанных и сопряженных с ними ЦУР.