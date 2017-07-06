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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВИТСЯ К УЧАСТИЮ ВО ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ ЭКСПО В ДУБАЕ
11:02 07.07.2017
Беларусь планирует принять участие во Всемирной выставке ЭКСПО в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), которая пройдет в 2020 году. Об этом сообщил на брифинге в четверг пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.
«Министерство иностранных дел нашей страны выступает организатором участия Беларуси в ЭКСПО-2020. Работа, направленная на максимальное использование возможностей предстоящей ЭКСПО для всестороннего продвижения белорусских интересов, уже ведется», - сказал он.
В частности, Министерством архитектуры и строительства совместно с МИД объявлен конкурс на эскиз-проект белорусского павильона на ЭКСПО-2020. Детальная информация о конкурсе будет размещена на сайтах МИД и Минстройархитектуры.
«Рассчитываем, что с учетом престижности выставок ЭКСПО талантливые архитекторы из Беларуси и, возможно, других стран примут участие в конкурсе и внесут свой вклад в эффективное представление Республики Беларусь на Всемирной выставке», - отметил пресс-секретарь.
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