Постановлением Совета министров № 506 от 6 июля 2017 г. утверждено соглашение между правительствами Беларуси и Сербии о сотрудничестве в сфере туризма, подписанное в Минске 26 января 2017 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения, определено Министерство спорта и туризма.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.