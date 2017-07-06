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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УТВЕРЖДЕНО МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БЕЛАРУСИ И СЕРБИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
10:07 07.07.2017
Постановлением Совета министров № 506 от 6 июля 2017 г. утверждено соглашение между правительствами Беларуси и Сербии о сотрудничестве в сфере туризма, подписанное в Минске 26 января 2017 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, компетентным органом, ответственным за реализацию соглашения, определено Министерство спорта и туризма.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Республикой Беларусь внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.
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