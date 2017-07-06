10 июля состоится церемония официального открытия отделения посольства Нидерландов в Минске. Об этом сообщил на брифинге в четверг пресс-секретарь МИДа Дмитрий Мирончик.

По его словам, в мероприятии примут участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и генеральный секретарь Министерства иностранных дел Нидерландов Йохана Брандт.

Запланирована также встреча Владимира Макея с Йоханом Брандт, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов белорусско-нидерландского сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах, а также тематики региональной повестки дня.